Moriero buon compleanno! All’Inter estro e imprevedibilità

Francesco Moriero oggi compie ben 54 anni. La redazione di Inter-News.it augura tanti auguri all’ex esterno che all’Inter ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni dal 1997.

BUON COMPLEANNO – I tifosi dell’Inter oggi possono festeggiare il compleanno di un giocatore che, nonostante una breve carriera in maglia nerazzurra, è stato molto amato da tutti i sostenitori, Francesco Moriero. Tre stagioni in nerazzurro dal 1997, ha messo a segno un totale di 87 presenze e 10 gol tra il 1997 e il 2000 prima di andare a chiudere la carriera nel Napoli. La sua stagione migliore, quella in cui conquistò anche la maglia della Nazionale italiana, fu senza dubbio la prima, quella in cui con 44 presenze totali e 6 reti tra campionato e coppe fu un elemento imprescindibile della formazione di Gigi Simoni dando il suo contributo importante alla conquista della Coppa Uefa e al secondo posto in campionato.