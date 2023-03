Inter-Fiorentina, Brozovic pronto a non far rimpiangere Calhanoglu

Contro la Fiorentina l’Inter dovrà fare a meno del faro del suo centrocampo in questa stagione. Calhanoglu dovrà infatti saltare almeno le prossime tre partite e i nerazzurri rischiano di essere troppo penalizzati dalla sua assenza. Per questo motivo a Inzaghi servirà il Marcelo Brozovic delle passate stagioni per cercare superare questo momento difficile.

INFORTUNIO PESANTE − La pausa delle nazionali ha portato all’Inter una notizia inattesa in un periodo molto complicato. Hakan Calhanoglu ha infatti accusato una distrazione muscolare che lo costringerà a rimanere ai box per almeno tre partite. Contro la Fiorentina quindi i nerazzurri potrebbero incontrare delle grosse difficoltà nella costruzione della manovra a causa di questa mancanza. In molti però dimenticano che in quel ruolo Inzaghi può contare su calciatore di assoluto livello come Marcelo Brozovic. Il croato è rientrato poche settimane fa da un lunghissimo stop e con la nazionale è apparso in grande crescita e ha potuto mettere minuti importanti nelle gambe.

FIDUCIA − Nel match di sabato quindi le chiavi del centrocampo saranno affidate alla sua capacità registica. Per superare queste tre partite e soprattutto quelle con Fiorentina e Juventus servirà quindi il vero Brozovic. Se il centrocampista riuscirà a mettere in mostra tutte le sue doti in cabina di regia la proposta di gioco della squadra non dovrebbe risentire dell’assenza del turco. Il croato con la sua grande gestione del pallone è in grado di dettare i tempi ai suoi compagni e questo potrebbe permettere all’Inter di arrivare con maggiore facilità alla conclusione. Inoltre la sua presenza davanti alla difesa solitamente garantisce maggiore equilibrio e solidità a tutto il gruppo. Quindi sì l’assenza di Calhanoglu sarà pesante, ma i nerazzurri non sono minimamente preoccupati perché credono nelle doti di Marcelo Brozovic.