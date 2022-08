Juric contento (anche) di Lazaro: «Sul mercato fatto ciò che mi aspettavo»

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra Torino e Lazio, Ivan Juric ha parlato anche dei nuovi acquisti dei granata, tra cui figura anche Valentino Lazaro in prestito dall’Inter.

NUOVI ARRIVATI – Tra gli acquisti sul mercato da parte del Torino, c’è anche Valentino Lazaro in prestito dall’Inter. Nella conferenza stampa odierna, il tecnico Ivan Juric ha parlato proprio dei nuovi arrivati: «Abbiamo accelerato negli ultimi dieci giorni, sono arrivati i giocatori che ci mancavano. Penso ci manchi ancora qualcosa, soprattutto in mezzo ci serve un po’ di forza e sostanza. Comunque sono arrivati nuovi giocatori e pian piano stiamo facendo quello che pensavo dovessimo fare. Quando fai tanti cambi in squadra può andare sia meglio, sia peggio. Dipende chiaramente dai nuovi. Cercheremo di inserire tutti il prima possibile e di creare il nostro gruppo. Sulle fasce siamo a posto».

Fonte – Torinofc.it