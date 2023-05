Julio Cesar: «L’Inter ha meritato. Vederla in finale mi emoziona»

Anche Julio Cesar, dagli studi di Prime Video, parla già della finale tra Inter e Manchester City. L’ex portiere è contento di quello che ha visto nel derby col Milan.

LA PREPARAZIONE – Julio Cesar cerca di capire come arginare il Manchester City. Il portiere del Triplete parte da chi sarà fra i pali a Istanbul: «André Onana deve essere bravo come Thibaut Courtois questa sera. A Madrid, nel 2010, non c’erano favoriti fra noi e il Bayern Monaco, era 50-50. Vedere l’Inter in finale oggi mi emoziona. L’Inter ha meritato questa finale. Simone Inzaghi preparerà questa partita al meglio. Per lui non è sicuramente stato facile lavorare con il peso delle critiche».