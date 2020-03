Joao Mario: “Adoro Mosca. Qui ho vita tranquilla. Una speranza”

Condividi questo articolo

Joao Mario, centrocampista dell’Inter in presto alla Lokomotiv Mosca, attraverso un Q/A pubblicato sul suo profilo di Instagram, ha risposto alle domande dei tifosi. Il centrocampista portoghese ha espresso apprezzamento per la Russia. Indizio di mercato?

TRANQUILLITA’ – Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito alla Lokomotiv Mosca, elogia la vita in Russia. Indizio di mercato?: «Vivere in Russia? Adoro Mosca, è una città fantastica dove poter vivere. Ho una vita tranquilla qui, perché ho gli allenamenti la mattina. Quando ho i pomeriggi liberi cerco di girare la città e conoscerla meglio. La lingua russa è abbastanza diversa dal portoghese, a partire dall’alfabeto. Ma ho già imparato alcune parole che mi aiutano nella vita quotidiana, oltre che negli allenamenti e nelle partite. Cerco, settimana dopo settimana, di migliorare il mio russo».