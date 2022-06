Jeda: «Inter, con Lukaku uscita eccellente in attacco. Bremer perfetto»

Jeda, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato su Lukaku e sul ritorno all’Inter. Per l’ex giocatore, ci sarà un’uscita importante nel reparto offensivo

ATTACCO E DIFESA − Il commento di Jeda sui movimenti di mercato dell’Inter: «Lo scorso anno per Lukaku non c’è stata solo la sua volontà di andare al Chelsea ma anche l’offerta molto ricca del club inglese sul piatto dell’Inter. Il ritorno di Lukaku aprirà a qualche cessione eccellente secondo me, l’Inter non può tenere tutti questi giocatori in attacco. Difesa? Sicuramente Bremer sarebbe un sostituto perfetto di Skriniar».