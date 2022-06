Fiore: «Mercato Inter movimentato e Milan fermo! Juventus? Tra un po’…»

Stefano Fiore, ex difensore – tra le altre – di Fiorentina e Lazio, in un’intervista su Sky Sport ha parlato in breve del mercato di Inter, Juventus e Milan. Su quest’ultimi l’ex giocatore si è soffermato considerando la vittoria dello scudetto.

MERCATO IN A – Stefano Fiore in diretta su Sky dice la sua in breve riguardo il mercato delle tre big in Serie A: «Considerando la vittoria dello scudetto, ci si aspetta qualcosa in più da parte del Milan sul mercato, ma al momento è ferma. L’Inter si sta muovendo tantissimo, mentre la Juventus lo farà a brevissimo. Lavorano tutte sotto traccia, tra un po’ vedrete che esploderà tutto».