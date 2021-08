Jeda: «L’Inter fa con Inzaghi quanto fatto con Conte. Sistema collaudato»

Jeda ha parlato a Sportitalia del passaggio da Conte a Inzaghi avvenuto nell’Inter. L’ex attaccante ritiene che il nuovo allenatore nerazzurro stia proseguendo sulla falsariga di quanto già definito nel precedente ciclo.

CONTINUAZIONE VALIDA – Jeda vede buoni segnali dopo l’inizio di campionato: «L’Inter in questo momento è più squadra, perché viene da un sistema di gioco collaudato. Quello che aveva fatto con Antonio Conte l’ha fatto con Simone Inzaghi. Subito dopo dico la Juventus, perché Massimiliano Allegri farà di tutto per ritrovare questa squadra. Dietro di loro tutte le altre: non escludo Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, perché secondo me ci saranno delle novità. Gli allenatori faranno la differenza».