Pardo: «Inter, cambiati uomini ma non il gioco. Differenza con la Juventus»

Pardo mette a confronto Inter e Juventus, che dopo due giornate di Serie A sono già staccate di cinque punti. Il giornalista di DAZN, dopo la sconfitta dei bianconeri con l’Empoli (vedi articolo), sostiene che ci sia una differenza netta.

A CONFRONTO – Pierluigi Pardo analizza nerazzurri e bianconeri: «La differenza in questo momento è fra un percorso, con l’Inter che ha avuto comunque una certa continuità. Ha cambiato dei giocatori, perché non è facile sostituire Achraf Hakimi e Romelu Lukaku ma non il gioco: cambia qualcosa nei termini del canovaccio. La Juventus deve costruire, dal punto di vista psicologico Massimiliano Allegri ha pochi rivali. Da una parte c’è un equilibrio collaudato, con due-tre giocatori cambiati, dall’altra un percorso in costruzione».