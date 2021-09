Jacobelli: «Inter, il cammino in Champions League non è compromesso!»

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, intervenuto su TMW Radio ha detto la sua riguardo il cammino dell’Inter in Champions League dopo il pareggio maturato contro lo Shakhtar Donetsk.

NIENTE DI COMPROMESSO – Jacobelli commenta così il pareggio in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk: «Il migliore in campo degli ucraini è stato Pyatov, l’Inter avrebbe dovuto vincere ma è stata sfortunata. Onestamente credo che nulla si debba rimproverare alla squadra di Inzaghi, che ha profuso massimo impegno. È la Champions delle sorprese, chi mai poteva immaginare che lo Sheriff vincesse in casa del Real Madrid? Nulla è compromesso per Milan e Inter, che però non potranno sbagliare più nulla».