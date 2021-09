Inter, il percorso in Champions League si complica: decisiva con lo Sheriff

Inter, percorso già in salita dopo due giornate di Champions League e un solo punto raccolto tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Contro lo Sheriff a San Siro sarà già decisiva.

DECISIVA – L’obiettivo dell’Inter in Europa, quest’anno, è chiaramente quello di superare la fase a girone di Champions Legue. A decidere il futuro dei nerazzurri saranno le prossime due partite contro lo Sheriff, dove la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata a fare bottino pieno dentro e fuori casa, sperando poi di giocarsela contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid le ultime giornate. L’Inter deve recuperare terreno e vincere la doppia sfida con i moldavi, ma non sarà semplice, dal momento in cui guidano il girone a punteggio pieno dopo le vittorie contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid.