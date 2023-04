Inzaghi, Pioli e Ancelotti: l’Emilia Romagna domina in Europa – CdS

La curiosità di queste semifinali di Champions League è la presenza di 3 allenatori su 4 provenienti dall’Emilia Romagna

DOMINIO GEOGRAFICO – Il Corriere dello Sport fa notare come, per la prima volta nella storia, tre allenatori su quattro arrivati in semifinale di Champions League provengono dalla stessa regione. Piacenza, Parma e Reggiolo, eccole le città di Inzaghi, Pioli e Ancelotti. Quest’ultimo rimane naturalmente il più esperto in materia, e quest’anno potrebbe alzare la quinta Champions League della sua carriera. Per gli altri due, invece, si tratta della prima semifinale di Champions League, e nel frattempo hanno già collezionato un record, ossia le cinque sfide tra Milan e Inter in una sola stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia