Inter, 4-2 nei precedenti con le italiane in Europa: una somiglianza

L’Inter affronterà il Milan nella semifinale della Champions League 2022/23. I precedenti tricolori in Europa sorridono ai nerazzurri. Soprattutto quello della stagione 1993/94.

QUATTRO A DUE – L’incubo di tanti tifosi dell’Inter è ora realtà: l’avversaria in semifinale di Champions League sarà il Milan (qui le date ufficiali). Di nuovo, vent’anni dopo la prima, terrificante volta. E diciotto stagioni dopo l’ultima, che risale ai quarti di finale dell’edizione 2004/05. In totale, i precedenti dell’Inter contro squadre italiane sono sei. Quattro in Coppa UEFA e due in Champions League. E 4-2 è anche lo score a favore dei nerazzurri. Andiamo a ripercorrerle tutte.

DOPPIETTA TRICOLORE – Nella sua lunga storia, l’Inter incontra per la prima volta una squadra italiana nella Coppa UEFA 1990/91. Per ben due volte. Perché ai quarti i nerazzurri eliminano l’Atalanta, forti di un 2-0 al ritorno a San Siro (gol di Aldo Serena e Lothar Matthaus) dopo lo 0-0 di Bergamo. E in finale alzano al cielo la prima Coppa UEFA della storia nerazzurra battendo la Roma: ancora 2-0 a San Siro (Matthaus e Nicola Berti) e ininfluente 1-0 allo stadio Olimpico.

QUANTE SIMILITUDINI – Per trovare un altro incrocio tricolore bisogna passare alla stagione 1993/94. Quell’anno l’Inter visse un campionato ai limiti del disastroso, quasi come quello in corso oggi. 14 sconfitte totali che fecero flirtare a lungo i nerazzurri con la retrocessione, chiudendo poi l’anno al tredicesimo posto. In Europa invece fu autentica gloria. Prima di vincere la seconda Coppa UEFA, grazie al gol di Wim Jonk al Salisburgo, l’Inter dovette superare il Cagliari in semifinale. Sconfitta per 3-2 all’andata in Sardegna e roboante vittoria per 3-0 al ritorno a San Siro. Il rendimento in Patria (pessimo) e l’incrocio in semifinale fanno ben sperare l’Inter di Simone Inzaghi.

ALL’INFERNO – Finora siamo a tre incontri tra l’Inter e una squadra italiana. Tutti in Coppa UEFA, tutti vinti dai nerazzurri, con l’aggiunta di un trofeo (Coppa UEFA 1990/91). In Champions League sono invece solo due i precedenti. Entrambi contro il Milan. Entrambi conclusi con l’eliminazione dell’Inter. Nel 2002/03 proprio in semifinale, coi nerazzurri eliminati per la regola del gol fuori casa (e i rossoneri campioni nella successiva finale). E nel 2004/05 con l’onta della sconfitta a tavolino al ritorno, con il lancio di fumogeni verso l’area rossonera (uno colpì Dida). L’Inter ha quindi più di un conto aperto contro il Milan in Champions League.

RICORDO PIÙ DOLCE – Chiudiamo tuttavia con il precedente più bello, che porta il borsino dell’Inter a 4 vittorie su 6. Sempre in Coppa UEFA, stavolta nell’edizione 1997/98, i nerazzurri incontrarono la Lazio nella finale di Parigi. La squadra di Gigi Simoni suonò un’autentica sinfonia, passando in vantaggio già dopo 5 minuti con la zampata di Ivan Zamorano. Raddoppiò poi Javier Zanetti (attuale vicepresidente dell’Inter) all’ora di gioco con uno splendido colpo al volo dal limite dell’area. Chiuse infine i conti Ronaldo, mettendo a sedere Luca Marchegiani e depositano in rete il 3-0. Quella fu l’ultima volta che l’Inter ebbe la meglio contro un’italiana in Europa. In attesa della prossima doppia sfida del 10 e 16 maggio.