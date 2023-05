Inzaghi dopo Mourinho, la storia si ripete! Inter per la tripletta − CdS

Simone Inzaghi entra di diritto nella storia dell’Inter conquistando una storica finale di Champions League a 13 anni dall’ultima volta. Nel 2010 l’apoteosi Mourinho col Triplete

STORIA −Inzaghi nella storia dell’Inter. I nerazzurri, battendo nel doppio confronto il Milan in semifinale, hanno raggiunto la finalissima di Champions League. Sarà la sesta finale di sempre per i nerazzurri nella competizione più importante, la dodicesima considerando tutte le competizioni Uefa. Inzaghi dopo il clamoroso triplete di Mourinho del 2010. Anche in questo caso l’Inter giocherà per la tripletta. Alla Serie A però c’è da sostituire la Supercoppa Italiana. Sesta finale di Champions/Coppa dei Campioni dopo le due consecutive del 1964 e 1965 vinte con Helenio Herrera in panchina; le due perse tra il 1967 e il 1972 rispettivamente contro Celtic e Ajax; e l’ultima quella di Madrid vinta contro il Bayern Monaco nel 2010. Sarà appunto la dodicesima complessiva poiché bisogna considerare anche la Coppa Uefa: qui sei finali giocate (in tre edizioni andata e ritorno) contro Roma, Salisburgo, Lazio, Schalke 04 e Siviglia.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi