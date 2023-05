Inter-Milan 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Milan 1-0 vale una memorabile e indimenticabile qualificazione alla finale di Champions League, sbattendo fuori i rivali cittadini. E dall’ennesimo derby dominato arrivano dei dati statistici da incorniciare sulla stracittadina, con record su record (anche per Lautaro Martinez).

QUATTRO – Le partite consecutive dell’Inter contro il Milan senza subire gol. Eguagliata la migliore striscia di sempre, in entrambi i casi fatta registrare dai rossoneri dal 10 novembre 1974 al 15 giugno 1975 e dal 24 ottobre 2004 al 12 aprile 2005 (quest’ultima vittoria a tavolino). Ma è la prima volta che sono tutti successi, senza degli 0-0.

QUATTRO – Le vittorie stagionali nei derby. Eguagliato il record storico, raggiunto nella stagione 1973-1974 quando furono vinte le stracittadine di campionato (2-1 e 1-5) e Coppa Italia (0-1 e 2-1).

CINQUE – I derby stagionali fra Inter e Milan, con uno score finalmente definitivo di quattro vittorie nerazzurre e una rossonera. È la prima volta nella storia che si gioca così tanto nella stessa stagione, in precedenza si era arrivati a quattro ben quattordici volte. Lì però era stato due in Serie A e altrettante in Coppa Italia o (nelle stagioni 2002-2003 e 2004-2005) Champions League, qui è la prima volta con tre competizioni diverse.

OTTO – I gol segnati da Lautaro Martinez in quattordici derby contro il Milan. I rossoneri diventano la vittima preferita del Toro, assieme al Cagliari che ha colpito altrettante volte in appena otto partite da avversario. Un vero e proprio eroe della stracittadina.

CENTOVENTITRÉ – I giorni che l’Inter ci ha messo a conquistare quattro vittorie di fila sul Milan, peraltro tutte in questo anno solare. Dallo 0-3 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio all’1-0 di ieri sera un dominio senza poter eccepire nulla. Con in mezzo l’1-0 del 5 febbraio in Serie A e lo 0-2 dell’andata mercoledì scorso.