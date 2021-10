Inter, vicini rinnovi per la dirigenza: si attende ritorno Zhang a Milano – TS

Sull’edizione odierna del Tuttosport, si parla dei rinnovi della dirigenza in casa Inter. Marotta, Ausilio, Baccin, e Samaden infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2022. Prolungamenti vicini, si attende il ritorno di Steven Zhang a Milano

RINNOVI – Non solo calciatori. In casa Inter si discute anche dei rinnovi dei dirigenti: GIuseppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dal Tuttosport il presidente nerazzurro Steven Zhang, già nel giugno scorso, prima di partire per la Cina, aveva promesso ai dirigenti il rinnovo contrattuale. Promessa che sarà mantenuta, presumibilmente, al ritorno del presidente dell’Inter dalla Cina, momento in cui gli accordi con i singoli dirigenti verranno ratificati. Gli accordi dovrebbero essere prolungati fino al 2024 anche se non si esclude un prolungamento fino al 2025.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport