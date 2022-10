Inter, il ritiro Mondiale arriva: una meta in pole! Altre due più defilate − CdS

Il Mondiale si avvicina e l’Inter sta pensando alla meta da mini-ritiro a dicembre. Sale la candidatura di una nuova location, mentre altre due rimangono in seconda fila

SEDE RITIRO − L’Inter ha scelto Malta come sede del mini-ritiro Mondiale? Probabile. Il club nerazzurro sta per scegliere la meta dove fare il proprio raduno a dicembre in attesa che finisca il Mondiale in Qatar. Dovrà essere una scelta ben oculata in quanto influirà molto anche sul prosieguo della stagione. Sembra essere ormai tramontata la pista Arabia Saudita, mentre altre due rimangono in seconda fila: ovvero il sud della Spagna e la Turchia.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno