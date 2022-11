Inter, ripartenza vicina! Presto il rientro ad Appiano: il programma – TS

Stanno per finire le “vacanze” in casa Inter. La squadra nerazzurra, agli ordini di Inzaghi, si ritroverà ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Il programma della squadra riportato da Tuttosport

RIPRESA – L’Inter è pronta a riprendere la marcia. Nella giornata di venerdì, infatti, è previsto il rientro ad Appiano di tutti i calciatori non impegnati al Mondiale. Dovrebbe essere presente anche Correa, escluso da Scaloni per Qatar 2022 per un’infiammazione al tendine d’Achille. Domenica la squadra partirà alla volta di Malta dove la squadra sarà in ritiro dal 4 al 9 dicembre. Lì i nerazzurri disputeranno due amichevoli: il 5 contro la squadra maltese del Gzira United, la seconda contro il Salisburgo. Al rientro in Italia i nerazzurri disputeranno altre tre amichevoli prima della sfida del 4 gennaio contro il Napoli: il 16 dicembre è in programma la sfida al Betis Siviglia. Secondo Tuttosport le altre due amichevoli dovrebbero essere disputate contro la Reggina il 22 dicembre e contro il Sassuolo il 28 dello stesso mese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi