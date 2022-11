Inter sorpresa dall’esclusione di Onana, sempre corretto e mai indisciplinato – CdS

L’esclusione di André Onana dal Camerun prima della partita con la Serbia ha lasciato l’Inter e Simone Inzaghi stupiti. Come riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, la società ha subito fatto alcune verifiche riguardo l’accaduto e ha ribadito la correttezza del giocatore fin da quando arrivato. Ad Appiano Gentile mai indisciplinato.

MAI INDISCIPLINATO – Inter sorpresa dall’esclusione di André Onana, ancora di più il fatto che fosse dovuta a motivazioni disciplinari. In questi primi mesi in Italia, infatti, il suo atteggiamento è sempre stato corretto senza mai creare problemi. Anche quando gli è stato spiegato che avrebbe cominciato da secondo di Samir Handanovic. Chiaro che la società dal canto suo ha rapidamente effettuato le prime “indagini” a riguardo, contattando l’entourage del giocatore ancor prima del fischio d’inizio di Camerun-Serbia. All’Inter è stato spiegato che il provvedimento sarebbe nato da divergenze tecniche tra Onana e il CT Song. Onana in nerazzurro non ha mai dato alcun segnale di intemperanza, al contrario ha saputo integrarsi rapidamente in gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno