Inter, nel weekend Inzaghi rallenta il lavoro: ecco chi rimane ad Appiano

L’Inter alle ore 18.00 affronterà il Crotone in amichevole (QUI le formazioni ufficiali). Secondo Andrea Paventi, potrebbe esserci spazio anche per Vidal a gara in corso. Nel weekend Inzaghi rallenterà il lavoro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a “Sky Sport 24”

SPAZIO – L’Inter alle ore 18.00 sfiderà il Crotone in amichevole. Simone Inzaghi potrebbe dare spazio ad Arturo Vidal a gara in corso: «Magari ci sarà spazio per Vidal a gara in corso. Sulla corsia sinistra Inzaghi ha confermato Federico Dimarco che sta facendo benissimo. Ivan Perisic è avanti nelle gerarchie, ma Dimarco sta facendo bene e quindi mantiene la titolarità. L’Inter rallenterà il lavoro nel weekend, rimarranno ad Appiano gli ultimi arrivati, per esempio Romelu Lukaku. Poi a metà settimana rientreranno Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez», così Andrea Paventi su “Sky Sport 24”.