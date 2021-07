Inter-Crotone, le formazioni ufficiali! Inzaghi, un cambio dalla Pergolettese

Inter-Crotone prenderà il via alle ore 18 ad Appiano Gentile. Per l’amichevole di oggi Inzaghi, rispetto all’allenamento congiunto con la Pergolettese (vedi articolo), fa un solo cambio nell’undici titolare: Nainggolan per Gagliardini. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER-PERGOLETTESE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

In panchina: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Crotone (3-4-2-1): 12 Festa; 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli, 21 Zanellato, 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello, 20 Rojas; 24 Kargbo.

In panchina: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri.

Allenatore: Francesco Modesto.