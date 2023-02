Inter-Milan, come cambia il derby. Da sfida scudetto a lotta per la Champions – TS

Tra un giorno assisteremo a un altro derby milanese. Inter-Milan recentemente è stata un sfida importante per le sorti dello scudetto. Ora, invece, assume importanza in ottica Champions League. Di seguito quanto riporta l’edizione odierna di Tutto Sport.

POSTA IN PALIO – Nelle ultime due stagioni i match tra Inter e Milan (vedi articolo) hanno, spesso, segnato lo scudetto. Se nel campionato 2020/2021 fu Antonio Conte, seduto sulla panchina nerazzurra, ad aggiudicarsi il trofeo della Serie A, in quello successivo toccò a Stefano Pioli. Nell’ultima stagione fu proprio il derby milanese ad essere determinante nella vittoria stagionale finale del Milan. Difficile da dimenticare la doppietta di Giroud, il 5 febbraio scorso, che ribalta le sorti della partita e dell’intero campionato. Un anno dopo, si presenta un altro derby, questa volta apparentemente meno avvincente. La corsa scudetto del Napoli, infatti, mette quasi matematicamente fuori dai giochi Inter e Milan. Le due cugine, però, hanno come posta in palio il piazzamento in classifica per la Champions League. A questo, poi, si aggiungono le due sfide stagionali di quest’anno già completate: l’andata in campionato, che ha sorriso ai rossoneri, e lo scontro diretto a Ryad, in cui l’Inter si è aggiudicata la Supercoppa Italiana. Ora è tempo di scoprire chi sarà la nuova vincitrice del derby.

Fonte: Tutto Sport – Federico Masini