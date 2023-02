Inter-Milan, derby di antiche rivalità. Sarà Calhanoglu vs. Hernandez – TS

Alla vigilia di Inter-Milan siamo ormai in clima derby di Milano. Una sfida da sempre ricca di rivalità e scontri fuori e dentro il campo. Quello attuale, secondo l’edizione odierna di Tutto Sport, sarebbe tra Calhanoglu e Hernandez.

RIVALITÀ – Da Nicola Berti a Paolo Maldini, da Marco Materazzi a Rino Gattuso e Massimo Ambrosini. Tante le figure calcistiche che, nel corso degli anni, hanno rappresentato la grande rivalità tra Inter e Milan. Secondo l’edizione odierna di Tutto Sport, quelli che attualmente incarnano lo scontro per antonomasia nel derby milanese sono Hakan Calhanoglu (vedi focus) e Theo Hernandez. Il centrocampista interista per il suo passato tra le fila rossonere, il secondo per il carattere battagliero. Ad accendere il clima del derby, già piuttosto caldo dopo la lotta scudetto tra le due squadre lo stesso anno e la recente vittoria nerazzurra della Supercoppa Italiana, ci pensa il travagliato rapporto di Chalanoglu con i colori rossoneri.

DUELLI – L’addio di Calhanoglu al Milan, a parametro zero, nell’estate del 2021, ha dato inizio a una serie ostilità e cattiverie da parte del pubblico milanista e non solo. Anche gli ex compagni, infatti, non si sono risparmiati. Il turco, pur sembrando pacifico, quando possibile ha, giustamente, risposto per le rime. Se dalla sponda dell’Inter c’è Chalanoglu, da quella del Milan c’è Hernandez. Il difensore rossonero non si tira mai indietro e non solo sulla corsia sinistra. Sono noti i suoi duelli in mezzo al campo, uno di questi, su Denzel Dumfries, gli è costato un’espulsione proprio in Inter-Milan di un anno fa. I due giocatori, però, arrivano al derby di domenica in maniera diametralmente opposta. Calhanoglu è forte della fiducia di Simone Inzaghi, che gli ha dato in mano le chiavi del centrocampo dell’Inter. Hernandez, invece, sembrerebbe in pieno down, anche a causa della finale del Mondiale persa.

