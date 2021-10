Inter-Juventus, a San Siro 57mila spettatori e tanti vip – CdS

Inter-Juventus si è giocata in una cornice di pubblico di ben 57mila spettatori, vale a dire esattamente il 75% della capienza. Tra gli spettatori, presenti anche tanti vip, tra questi anche l’ex presidente Massimo Moratti e tanti altri.

A SAN SIRO – Tanti vip a San Siro per Inter-Juventus, tra questi anche Roberto Mancini per vedere i suoi azzurri all’opera, ma anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, con Tronchetti Provera. Assenti i due presidenti Steven Zhang e Agnelli, dirigenze però al completo con Marotta, Antonello, Zanetti, Ausilio, Arrivabene, Nedved, Cherubini. Ma non solo: anche Bobo Vieri, con la moglie Costanza Caracciolo. Gli ex Materazzi, Cambiasso, Zenga e Nicola Ventola. Tra i personaggi televisivi, invece, il giudice di X-Factor Hell Raton, gli Autogol e la conduttrice Chiara Carcano.

Fonte: Corriere dello Sport