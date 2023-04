Inter e Inzaghi sotto osservazione: la società ha una speranza − Sky

L’Inter vive una crisi profonda: mancano i gol e mancano le vittorie. Sia la squadra sia Simone Inzaghi sono sotto osservazione ma la società ha una speranza ben precisa. Le ultime novità di Sky Sport.

SPERANZA − L’Inter continua a vivere un periodo di crisi profonda (vedi articolo). Contro la Salernitana, al novantesimo, è arrivato un pareggio-beffa da parte di Antonio Candreva, ex del match. E così la squadra di Simone Inzaghi continua non vincere e a non segnare, nonostante le enormi occasioni che arrivano di partita in partita. C’è un trend da dover invertire e, secondo quanto riferito da Sky Sport, la società spera che questo possa accadere il prima possibile. Altrimenti si dovrà intervenire a stagione quasi finita ma ancora in corso. Ecco, la speranza della dirigenza nerazzurra è proprio quella di non dover essere costretta a sostituire proprio Simone Inzaghi. Al momento tutti, dal tecnico ai giocatori, sono in discussione: nessuno è escluso. La paura, in ogni caso, è che un cambiamento così importante potrebbe non far altro che alimentare le fragilità di un gruppo come quello dell’Inter.