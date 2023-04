Il Monza si illude della rimonta, l’Udinese pareggia al 92′. Inter a -7

Finisce 2-2 Udinese-Monza. I brianzoli rimontano il match dopo lo svantaggio iniziale, ma Beto su rigore riacciuffa la squadra di Palladino. Tra 7 giorni la sfida all’Inter

PARI − Partita a due facce alla Dacia Arena tra Udinese e Monza. Il primo tempo è di marca friulana con assoluto protagonista lo sloveno Sandi Lovric. Al minuto 17 è proprio il centrocampista ex Lugano a sbloccare la gara su ottima verticalizzazione di Walace. Da qui in avanti si instaura un duello tutto personale con Michele Di Gregorio. L’ex portiere dell’Inter lo neutralizza prima al 22′ e poi al 27′. Molto più bella e complicata quest’ultima parata. Nella ripresa, però, si sveglia la squadra di Palladino. Pronti-via e dopo tre minuti arriva il pareggio di Andrea Colpani, che spedisce in porta un bel suggerimento dell’accorrente Carlos Augusto. L’Udinese subisce il colpo e al 55′ va sotto: ripartenza fulminea del Monza, palla per Nicolò Rovella, che trova il suo primo gol in Serie A. Il centrocampista di proprietà della Juventus sfiora la doppietta personale al 74′, ma cestina alto sotto porta. Nel finale, arrembaggio friulano che trova concretizzazione al 92′. Sciocchezza di Petagna che stende Nestorovski in area, per l’arbitro è rigore. Beto non sbaglia.