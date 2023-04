Paventi: «Questa Inter ha una fragilità incredibile in trasferta»

Andrea Paventi, a Sky Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi il giorno dopo il pareggio-beffa arrivato contro la Salernitana.

FATICA − Andrea Paventi, a Sky Sport nel corso de “La Casa dello Sport”, ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo il pareggio contro la Salernitana (vedi articolo): «I risultati penalizzano tantissimo la squadra. È un’Inter che ha sempre proposto ma fa fatica a segnare. Ieri era una gara che sembrava potesse finire con il pallottoliere invece Ochoa è stato bravissimo. L’Inter ha sprecato tanto, come spesso succede, e alla fine prendi gol. In certe partite, anche se non riesci a fare gol, poi devi tenere il risultato. Questa squadra, di 33 gol, 25 li ha presi lontano dal Meazza. In trasferta ha una fragilità incredibile. Quando tante volte succedono cose così c’è un problema. Bisogna scuotere i giocatori che non riescono a dare. Non solo in attacco, ma in generale anche i giocatori di esperienza vedi Brozovic. È un’Inter in difficoltà specialmente in campionato perché poi nelle Coppe riesce a rimediare. In campionato sta realmente compromettendo la qualificazione in Champions League del prossimo anno. E sarebbe una cosa molto grave per il club».