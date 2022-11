Inter, cambiamenti importanti in un anno! Dzeko punto fermo – Sky

A distanza di un anno si possono analizzare i cambiamenti dell’Inter. A farlo è Andrea Paventi, che spiega cosa è cambiato nella squadra nerazzurra e poi parla della centralità di Edin Dzeko nello scacchiere di Simone Inzaghi

CAMBIAMENTI – Andrea Paventi, negli studi di Sky, commenta la situazione dell’Inter a distanza di un anno: «È cambiato qualcosa in un anno. In termini di punti, perché l’Inter ne ha 4 in meno rispetto a un anno fa. In termini di scontri diretti persi, che sono 4. La mancanza di equilibrio difensivo ha portato l’Inter a subire 22 gol, tanti per una squadra che ha sempre fatto della solidità il suo cavallo di battaglia. C’è da dire che ha vinto l’ultimo scontro diretto dell’anno e ha vinto le ultime 6 di campionato su 7. Alla ripresa ci sarà lo scontro diretto con il Napoli che sarà uno spartiacque importante. Nel nuovo campionato che inizierà a gennaio proverà a recuperare quanto perso nei primi 3 mesi.»

DZEKO PUNTO FERMO – Paventi esprime la sua opinione anche su Edin Dzeko, che anche quest’anno sta trascinando l’Inter: «Dzeko ha una longevità calcistica che va aldilà dell’anagrafe. Dimostra leadership, dimostra guizzo sotto porta, dimostra presenza in campo. Questi sono tutti elementi difficili da mantenere a 37 anni, anche a livello di continuità. Lui spera di rimanere, credo prolungherà con l’Inter. Dzeko è un punto fermo anche nell’anno in cui doveva stare più tempo fuori per far giocare Lukaku. Poi Lukaku è stato fuori due mesi e Dzeko ha provato ed è riuscito a non far sentire la sua mancanza.»