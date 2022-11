Gasperini, sfogo non gradito dalla società: dichiarazioni inaspettate – Sky

Massimiliano Nebuloni parla di situazione calda in casa Atalanta. Il motivo di questa brutta aria non è attribuibile al risultato del match contro l’Inter, quanto allo sfogo di Giampiero Gasperini nel post gara

SITUAZIONE CALDA – Queste le parole di Massimiliano Nebuloni riguardo al clima in casa Atalanta dopo le parole di Gianpiero Gasperini: «Situazione da monitorare. Lo sfogo veemente ha irritato la società che non si aspettava certe dichiarazioni. La stagione dell’Atalanta, d’altronde, è positiva. Ha perso 4 delle ultime 5 ma tutti avrebbero firmato per essere a 27 punti alla sosta del Mondiale. Le parole di Gasperini hanno stupito perché in società tutti vogliono sfoltire la rossa. E potrebbe essere già meno abbondante se qualche trattativa fosse andata a buon fine nella scorsa sessione di mercato. L’obiettivo della società è dare a Gasperini una rosa più snella. La speranza della società è che l’allenatore torni dalle vacanze più sereno. Vedremo se settimana prossima si tornerà su un clima di maggior ragionevolezza per poter discutere delle strategie da applicare già dal prossimo mercato di gennaio.»