Inter, Bastoni ci prova per la Champions? – Sky

L’Inter ieri ha vinto 2-0 contro la Roma, sì, ma ha perso per infortunio Alessandro Bastoni. Il difensore è uscito infatti per un problema alla caviglia destra dopo un contrasto aereo con Nicolò Zaniolo e poco fa sono uscite le notizie ufficiali sulle sue condizioni (vedi articolo). Ci proverà per il Liverpool?

SPERANZA – L’Inter ha staccato il pass qualificazione per la semifinale contro la vincente di Milan-Lazio. Alessandro Bastoni però, uscito per infortunio alla caviglia, preoccupa e non poco. Il difensore nerazzurro quest’oggi si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Viste le due giornate di squalifica, Bastoni tornerebbe in campo con il Liverpool mercoledì prossimo. Riuscirà ad esserci? Ecco le ultime da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24. «La situazione andrà rivalutata nei prossimi giorni, dunque non c’è lesione ma è una contusione e bisognerà capire se si allenerà ma una piccola speranza per il Liverpool si può tenere accesa. E’ difficile ma proverà il miracolo. La cosa più importante è che non c’è lesione».