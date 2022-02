Vidal, Conte contatta entourage. Cileno ha due offerte concrete

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, avrebbe contattato l’entourage del centrocampista cileno dell’Inter, Arturo Vidal.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da La Tercera, Antonio Conte ha contattato l’entourage di Arturo Vidal. Il tecnico del Tottenham ha già allenato il centrocampista alla Juventus e all’Inter. Il cileno sta analizzando le opportunità per il proprio futuro. E con gli Spurs potrebbe realizzare il suo sogno di giocare in Premier League. Vidal avrebbe offerte anche dal Galatasaray e dal Marsiglia. Tuttavia l’intenzione del centrocampista sarebbe quella di sbarcare in Inghilterra.

Fonte: LaTercera.com – Rodrigo Fuentealba