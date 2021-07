Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen, esperienza estrema. Ci vorrà tempo»

Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha vissuto in prima persona quanto avvenuto a Eriksen, con il malore contro la Finlandia. Parlando alla TV danese DR ha dato le sue sensazioni a un mese dall’episodio.

DIFFICILE DA SUPERARE – Il malore di Christian Eriksen, al quale è stata salvata la vita in campo, ha segnato tutta la Danimarca. Sia intesa come nazionale sia come Paese. Ora che l’avventura agli Europei è finita, il commissario tecnico Kasper Hjulmand torna sull’episodio: «Un’esperienza estrema, che è ancora dentro di me. Non è certo finita una vicenda del genere e tutto ciò che comporta, non ritengo nemmeno di averla elaborata adeguatamente. Ci vorrà un po’ di tempo per pensarci e per parlarne, perché non scompare in fretta».

Fonte: TV2