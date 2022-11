Hakimi: «Parole buone per Zidane e Conte. Lui si è fidato di me in Italia»

Hakimi non dimentica i trascorsi a Real Madrid e Inter. Il terzino, oggi al PSG, ha ringraziato sia Zidane che Conte per la fiducia dimostratagli durante le due esperienze in Spagna e Italia

GRANDI ALLENATORI − Achraf Hakimi, intervenuto a Radio Marca, ha speso belle parole su Zidane e Conte. Quest’ultimo lo ha allenato all’Inter: «Ho solo parole buone per Zidane perché è lui che si è fidato di me dandomi una chance al Real Madrid. Dico lo stesso dell’allenatore perché si è fidato di me nonostante la mia età e il mio gioco. E lo stesso con Antonio Conte in Italia si è fidato di me, è un allenatore molto intenso».