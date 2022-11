Paventi: «Correa, sfruttare il Mondiale per trovare continuità con l’Inter»

Ospite di Sky Sport24, Andrea Paventi ha parlato dei calciatori dell’Inter convocati per il Mondiale. Tra questi vi è anche Joaquin Correa che secondo il giornalista può sfruttare questa importante occasione per acquisire minuti e continuità.

ALLA RICERCA DI CONTINUITÀ − Andrea Paventi, ha parlato dell’occasione per alcuni calciatori. di sfruttare il Mondiale per mettere minutaggio e ritrovare continuità. Per il giornalista, tra questi vi è anche l’argentino Joaquin Correa «Sono tanti i calciatori dell’Inter convocati per Qatar 2022. Tre di questi hanno bisogno proprio della vetrina Mondiale per recuperare la condizione. Io penso ad esempio ad uno come Correa. Calciatore molto discontinuo a livello fisico nell’ultimo periodo e anche nel finale non ha potuto dare il contributo che avrebbe voluto. Non sarà titolare dell’Argentina, però può fruttare questa kermesse per trovare continuità nel rendimento. Sia dal punto di vista fisico e atletico, che di rendimento puro. Quando sta bene Correa è uno che può veramente dare una grande mano davanti». Peraltro, il centravanti dell’Inter ha anche segnato in amichevole contro Emirati Arabi Uniti (vedi articolo).