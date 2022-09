Graziani: «L’Inter si riprende, sono convinto. Ora serve una pausa di riflessione»

Graziani non ha dubbi, la pausa nazionali è ciò che serve in questo momento a tutte le squadre di Serie A. Potrebbe aiutare soprattutto l’Inter, per trovare la quadra e ripartire con il piede giusto. Di seguito le dichiarazioni durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva.

PAUSA DI RIFLESSIONE – Analizzando la situazione in cui verte l’Inter, secondo Ciccio Graziani questa prima pausa nazionali potrebbe portare dei risvolti positivi. Ecco perché: «A chi serve di più la sosta delle squadre in Serie A? A tutte. Perché prima o poi recupero gli infortunati ed è importantissimo. Dopo le soste può sempre succedere qualcosa, nel bene e nel male, per tutte le squadre. Io credo, però, che in questo momento una bella pausa di riflessione seria la deve fare soprattutto l’Inter e la Juventus. Al di là di qualche situazione particolare a livello di infortuni, soprattutto per la Juventus. Però questo non deve essere un alibi. Credo che questi due club hanno la necessità di mettersi seduti e ragionare un po’. L’Inter si riprende, ne sono convinto. Ma la Juventus è in forte difficoltà e qui urge una riunione seria, fatta bene». Dello stesso parere di Graziani, circa le sorti dell’Inter, sembra essere Giancarlo Antognoni (vedi articolo).