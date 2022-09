Scarnecchia: «Inter squadra difficile! Inzaghi? Ha carattere, già dimostrato»

L’Inter non vive il suo miglior momento con Inzaghi che comunque gode ancora della fiducia di dirigenza e presidenza (vedi articolo). Scarnecchia ritiene che il tecnico nerazzurro abbia bisogno di tempo e non è d’accordo con chi lo accusa di avere poco carisma. Di seguito le sue dichiarazioni a Microfono Aperto, su Radio Sportiva

TEMPO E FIDUCIA – L’Inter non vive un buon momento ma la società non ha intenzione di abbandonare Simone Inzaghi. Roberto Scarnecchia, ex calciatore, ritiene che il tecnico abbia bisogno di tempo: «L’Inter è una squadra molto difficile a livello societario e di tifoseria, come allenatore ci vuole un carattere importante ma è anche giusto che Inzaghi ci provi. Il carattere ce l’ha, poi ognuno si pone nel suo modo. È chiaro che tutti si pongono in base a ciò che sono, però devo dire che Inzaghi ha dimostrato, soprattutto alla Lazio, di avere carattere. L’Inter è una grande squadra ma stanno soffrendo tutti in questo momento, lasciamolo lavorare. Secondo me è un ottimo allenatore ma è chiaro che ci vuole un po’ di tempo, non si fa subito risultato, soprattutto in una squadra come l’Inter».