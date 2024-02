Graziani: «Tra Griezmann e Lautaro Martinez, meglio uno! Vi spiego»

Francesco Graziani, ex giocatore del Torino, nel corso della puntata di Sportmediaset, ha commentato brevemente la situazione in casa Inter in vista della delicata sfida di martedì sera contro l’Atletico Madrid e con un passaggio su Lautaro Martinez.

GRUPPO – Nel corso della puntata di Sportmediaset della domenica, l’ex giocatore Ciccio Graziani, ha commentato brevemente l’attesa dell’Inter in vista degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole: «L’Inter è come il Napoli dell’anno scorso, il pari della Juventus ha regalato altri due punti di vantaggio. Anche la società è stata brava, non solo Inzaghi a creare questo gruppo. Tra Griezammn e Lautaro Martinez vince l’argentino. Lui ti sposta gli equilibri. È un goleador che ti fa innamorare».