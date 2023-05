Giroud decide Juventus-Milan e Pioli va in Champions League

Termina 0-1 Juventus-Milan. A deciderla è Giroud con un gol nel primo tempo. Pioli ottiene la matematica qualificazione in Champions League

DI MISURA − Allo Stadium in campo Juventus e Milan. Entrambe in lotta teoricamente (i bianconeri) per entrare in Champions League. Ai rossoneri il compito più facile: basta solo un punto per l’aritmetica. Match acceso con la squadra di Max Allegri, che parte meglio. Al 24′, occasione per Di Maria, il quale spara alto dopo imbeccata di Kean. Sei minuti più tardi è proprio l’attaccante azzurro a cercare la via della rete, ma pecca di precisione. La Juventus attacca, il Milan segna: minuto 40, traversone dalla destra di Calabria e precisa incornata di Giroud per l’1-0. Nella ripresa, la Juventus prova a recuperarla col Milan pericoloso in ripartenza. La prima palla-gol è al minuto 54 con Rabiot, che calcia verso la porta ma comodo Maignan in presa bassa. I rossoneri rispondono con Saelemaekers, il quale si fa ipnotizzare da un super Szczesny. Nel finale, Danilo con l’ultimo tentativo sventato sulla linea dalla difesa rossonera.