Giordano: “Juventus-Inter vale tantissimo. Farei giocare Eriksen titolare”

Juventus-Inter potrebbe vedere Christian Eriksen titolare dal primo minuto. Arrivato nel corso del mercato di gennaio, ha trovato qualche difficoltà in più ad ambientarsi nel nuovo campionato e comunque trovare facilmente una soluzione tattica nell’undici titolare preferito da Antonio Conte. Di lui e della partita ha parlato Bruno Giordano, ex giocatore di Lazio e Napoli intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”.

SU ERIKSEN – Juventus-Inter potrebbe essere la partita di Christian Eriksen, nonostante qualche difficoltà – ricordiamo che è arrivato a gennaio -, nel trovare una soluzione tattica. Bruno Giordano però nel corso del suo intervento dice lo vedrebbe benissimo da titolare: «È chiaro che un allenatore si porta qualche dubbio fino all’ultimo minuto per mantenere alta la concentrazione a tutti i calciatori. Eriksen lo farei giocare titolare contro la Juve perché è una partita da vincere a tutti i costi. Lo scontro diretto vale tantissimo. l’Inter ha giocatori come Lautaro e Lukaku che lavorano anche per la squadra, non come Icardi. Eriksen viene dalla Premier e i ritmi alti li sa tenere. È una partita che può giocare tranquillamente. Non sto facendo una critica a Conte. Io sto dicendo come la penso io, ognuno la pensa come vuole. L’Inter può vincere e il pareggio potrebbe stargli anche stretto. Deve schierare i giocatori che fanno la differenza».

LA JUVENTUS – Per Juventus-Inter sarà interessante capire come scenderà in campo la squadra allenata da Maurizio Sarri: «Sarri ha una grande scelta in attacco. Come sceglie, sceglie bene. Può giocare davvero chiunque. Io credo che tre attaccanti come Ronaldo Dybala e Higuain vadano sfruttati da subito. Sanno anche costruire il gioco per la squadra, non giocano solo in area di rigore. Con Cuadrado o Douglas Costa mancherebbe il centravanti puro».