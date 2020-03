Bargiggia: “Dal Pino, ecco la richiesta di risarcimento che farÃ  a Zhang!”

Bargiggia: “Dal Pino, ecco la richiesta di risarcimento che farà a Zhang!”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è pronto a fare una richiesta di risarcimento nella causa sede civile al presidente dell’Inter, Steven Zhang. Riporta la notizia il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso un tweet pubblicato attraverso i suoi canali social.

RISARCIMENTO – Paolo Dal Pino pronto a scagliarsi contro il presidente dell’Inter, Steven Zhang: “Sarà tra i 30 e i 50 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni che il presidente della Serie A farà nella causa in sede civile al presidente dell’Inter, Steven Zhang; la reiterazione delle accuse arrivate anche da Londra vengono considerate un’aggravante (in occasione dell’evento FT Business of Football Summit, ndr). Dal Pino è anche Ceo di Telit Comunications azienda quotata alla borsa di Londra: da quando è finito sotto attacco da parte di Zhang l’azienda ha perso il 30% del suo valore”. Di seguito il tweet pubblicato.