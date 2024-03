Gilardino: «Si rosica tanto, stasera il Genoa bene come con l’Inter»

Settimana molto negativa per il Genoa, che ha perso contro Inter e Monza pur senza far male a livello di prestazione. Gilardino, intervistato da DAZN dopo la sconfitta di stasera, se la prende per i risultati.

DA DIMENTICARE – Alberto Gilardino, dopo Genoa-Monza 2-3, usa le stesse parole di ieri per descrivere la partita contro l’Inter: «C’è incazzatura, da parte mia e della squadra. Si rosica e tanto: giochi bene come a Milano, stasera abbiamo perso un tempo lasciando spazio al Monza e subendo gol troppo facilmente. Abbiamo cambiato qualcosa all’intervallo, i ragazzi sono entrati con altro piglio. Hanno avuto la consapevolezza di volerla andare a riprendere, però bisogna capire i momenti della gara e delle partite. Avevamo giocato cinque giorni fa, abbiamo speso tanto e anche stasera lo stesso per andarla a riprendere. Anche sul 2-2 abbiamo avuto occasioni per andare a vincerla e l’abbiamo persa».