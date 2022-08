G. Baresi: «Inter, serve una caratteristica in avvio. Lukaku un campione»

Beppe Baresi è presente al Meazza per Inter-Spezia, esordio stagionale in casa. A Inter TV l’ex difensore ha parlato di cosa servirà stasera e nelle prossime partite.

FARE BENE – Giuseppe Baresi ha una speranza per Inter-Spezia: «È la prima gara nel nostro stadio, mi aspetto una bella partita. C’è grande entusiasmo nel nostro stadio, speriamo in una bella vittoria. Romelu Lukaku è un grande campione, che ci ha dato una grande mano a vincere lo scudetto. È rientrato con grande entusiasmo, grande fisicità, grande abnegazione e gran voglia di fare bene. Credo che sarà molto importante per la nostra stagione. Quale caratteristica serve all’Inter? È solo la seconda partita stagionale ed è presto per dare giudizi, ma l’entusiasmo è fondamentale per fare bene. Aspettiamo qualche giornata per capire dove la squadra ha bisogno».