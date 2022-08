Serie A, niente gol fin qui: la cronaca di Torino-Lazio e Udinese-Salernitana

La seconda giornata di Serie A si apre con Torino-Lazio e Udinese-Salernitana, fischio d’inizio fissato alle ore 18.30. I biancocelesti saranno i prossimi avversari dell’Inter, impegnata stasera con lo Spezia. Di seguito le formazioni ufficiali dei due match e la cronaca di quanto accaduto.

Torino-Lazio 0-0

90’+3 – Termina qui, dopo tre minuti di recupero, Torino-Lazio. Un punto a testa in una gara senza grossi sussulti. I biancocelesti si preparano ora per la gara contro l’Inter di venerdì.

72′ – Per la squadra di Juric entra in campo Valentino Lazaro, giocatore in prestito dall’Inter

46′ – Riprende Torino-Lazio, inizia ora il secondo tempo.

45′ – Termina senza minuti di recupero il primo tempo della gara. Nulla da segnalare, in un primo tempo con davvero poche emozioni.

1′ – Calcio d’inizio di Torino-Lazio, i biancocelesti in campo prima della gara del prossimo venerdì contro l’Inter.

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonic; Sanabria. All. Juric.

Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Udinese-Salernitana 0 – 0

90’+4 – Termina dopo quattro minuti di recupero Udinese-Salernitana. 0-0 il risultato finale, con i campani che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa.

46′ – Riprende Udinese-Salernitana, inizia ora il secondo tempo.

45’+6 – Termina qui, dopo sei minuti di recupero, il primo tempo di Udinese-Salernitana, ancora tutto bloccato alla Dacia Arena, ma i padroni di casa dovranno riprendere in inferiorità numerica.

45’+4 – Altra tegola per i padroni di casa! A pochi secondi dall’intervallo, arriva infatti l’espulsione di Nehuen Perez, che lascia i bianconeri in 10.

24′ – Primo cambio obbligato per Sottil, che deve sostituire l’infortunato Bijol con Bram Nuytinck

6′ – Proteste tra i giocatori dell’Udinese: reclamato un fallo di mano di Bronn, ma il direttore di gara non assegna calcio di rigore dopo un check al VAR.

1′ – Calcio d’inizio di Udinese-Salernitana. Negli ospiti manca Lorenzo Pirola – difensore in prestito dall’Inter – a causa di una sindrome influenzale.

Udinese: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Udohie, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Success, Deulofeu. All. Sottil.

Salernitana: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola.