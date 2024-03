FOTO – Acerbi assolto, la compagna si sfoga: «Sciacquatevi la bocca!»

Acerbi è stato assolto dalla Procura Federale e per questo motivo non sarà squalificato. Immediata la risposta della compagna Claudia Scarpari in un commento della pagina Instagram “Chiamarsi Bomber”.

LO SFOGO – Francesco Acerbi non è stato squalificato dal Giudice Sportivo per mancanze di prove, per quanto riguarda il caso Juan Jesus in Inter-Napoli. Dopo la sentenza, la compagna del difensore nerazzurro, Claudia Scarpari, ha commentato un post sulla pagina Instagram della pagina “Chiamarsi Bomber” con uno sfogo: «Adesso sciacquatevi la bocca!». Di seguito il post pubblicato su Instagram.