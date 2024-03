Criscitiello: «Perché credere a Juan Jesus e non Acerbi? Senza prove!»

Criscitiello dopo la sentenza ufficiale da parte del Giudice Sportivo sul “caso” Francesco Acerbi e Juan Jesus, su Sportitalia esprime la sua personale opinione sulla vicenda.

NO PROVE – Michele Criscitiello dopo la sentenza da parte del Giudice Sportivo, si esprime così in difesa di Francesco Acerbi: «Il razzismo va affrontato dove c’è il razzismo, ma senza esasperare i toni. Acerbi dal primo giorno ha detto che quella cosa non l’ha detta, mentre Juan Jesus sì: perché devo credere al secondo e non al primo? O mi tiri fuori la prova con l’audio o il video, allora io non credo a entrambi e quindi nessuna squalifica. Non è che devo credere Juan Jesus solo perché è nero, altrimenti facciamo il discorso opposto».