Foschi: “Cavani? Lo vedrei bene in Italia, potrei anche convincerlo!”

Rino Foschi, ex direttore tra le altre di Hellas Verona e Palermo, nel corso di una lunga intervista a “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua riguardo l’emergenza Coronavirus (Covid-19) e la possibilità di riportare Edinson Cavani in Italia.

CAVANI IN ITALIA – Rino Foschi è stato il primo, insieme al suo gruppo lavoro, a scoprire e portare in Italia (al Palermo) Edinson Cavani. Adesso l’attaccante trentatreenne è in scadenza con il Paris Saint-Germain e interessa a diverse squadre, tra queste anche l’Inter (che osserva anche la situazione legata a Dries Mertens e Olivier Giroud): «Dove vedrei Cavani? Se dipendesse da me… in Italia. E potrei anche prestarmi per convincerlo. Quando è stato venduto al Napoli sono andato da Zamparini a dirgli: ‘lei è un pazzo’. Poteva andare al Manchester City da Mancini».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.