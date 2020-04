Uefa, oggi sessione informativa con i segretari delle 55 federazioni

La Uefa annuncia che nella giornata di oggi si terrà una sessione informativa con i segretari generali delle 55 federazioni

TWEET – La Uefa rende noto con un messaggio su Twitter che oggi si svolgerà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate. Questo incontro precede la video conferenza di giovedì. Al centro delle discussioni ci saranno gli sviluppi delle competizioni nazionali (dunque anche il campionato di Serie A) e quelle europee (Champions League ed Europa League).

📆 UEFA will today host an online information session for the General Secretaries of UEFA’s 55 member associations ahead of Thursday's #UEFAExCO video conference.

The meetings will look at developments across both domestic and European competitions.

— UEFA (@UEFA) April 21, 2020