Foscarini: «Kessié va per soffocare Brozovic. Ma l’Inter avrà il piano B»

L’allenatore Foscarini valuta la formazione del Milan per il derby contro l’Inter (vedi articolo) e si sofferma sulla posizione di Kessié. Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, sostiene che l’ivoriano trequartista sia per schermare Brozovic.

MOSSA TATTICA – Claudio Foscarini giudica le scelte di formazione per il derby Inter-Milan di oggi: «Franck Kessié trequartista? È un discorso interessante questo. Io, sinceramente, lo vedo bene in questa posizione: Kessié ha dei tempi di inserimento eccezionali, è uno che quando ha spazio attacca la profondità. L’ha dimostrato con l’Empoli, facendo due gol, ma l’Inter ovviamente ha qualcosa in più. Penso che il primo pensiero dell’allenatore sia metterlo lì per offuscare Marcelo Brozovic: sappiamo che il gioco dell’Inter parte da lì, soffocarlo è tanta roba. Penso che l’Inter avrà anche il piano B: se pressato Brozovic cercherà anche rotazione, con Nicolò Barella o qualcun altro. Abbiamo visto che quando perde Brozovic in costruzione soffre tantissimo, per me Kessié lì è una scelta giusta e intelligente anche perché riparte e fa male. La trovo una situazione sensata».