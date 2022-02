Inter-Milan, Pioli fa la scelta in difesa. Formazione senza Ibrahimovic

Inter-Milan si giocherà domani alle 18. Per il derby Pioli ha annunciato che non recupera Ibrahimovic (vedi articolo), perciò l’unica vera scelta da fare sulla formazione è nel reparto difensivo.

SENZA DUE – Per Inter-Milan i rossoneri saranno privi di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Non ci sono ancora i convocati di Stefano Pioli, ma il tecnico avversario (uno degli ex del derby) ha annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa che i due non hanno recuperato dagli infortuni. Scontata quindi la presenza di Olivier Giroud come punta centrale nel 4-2-3-1. La novità è Franck Kessié trequartista, come nella sua ultima partita il 21 dicembre a Empoli dove fece doppietta. Il centrocampista è rientrato dalla Coppa d’Africa e giocherà più avanzato, al posto di Brahim Diaz, con Sandro Tonali e Ismael Bennacer davanti alla difesa. E toccherà all’ivoriano schermare Marcelo Brozovic. Gli esterni sono sicuramente Rafael Leao a sinistra e più Junior Messias di Alexis Saelemaekers a destra. Il portoghese arriva in forma alla stracittadina.

DUBBIO DIETRO – Nel Milan non ci sarebbe dovuto essere Fikayo Tomori, ma il difensore ha recuperato a tempo di record ed è a disposizione per l’Inter. Si era infortunato il 13 gennaio in Coppa Italia contro il Genoa, ma dopo l’operazione al menisco da tre giorni si allena con la squadra ed è arruolabile. Tocca a Pioli scegliere se rischiarlo subito o no, ma vista la serie di impegni ravvicinati probabile la prudenza. In questo caso andrebbe quindi Pierre Kalulu a formare la coppia centrale con Alessio Romagnoli, davanti ovviamente a Mike Maignan. Come terzini a destra Davide Calabria, ormai pienamente recuperato dopo un infortunio e la positività al COVID-19, e Theo Hernandez a sinistra. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud.