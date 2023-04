Fiorentina, non basta un autogol! Lo Spezia rimonta col ‘solito’ Nzola

Fiorentina-Spezia è terminata sul punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale viola, arrivato grazie ad un autogol di Wisiniewski, risponde per gli ospiti il solito Nzola

IN RIMONTA – Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni della Fiorentina. La squadra di Italiano, reduce dal successo di San Siro sull’Inter, viene fermata da uno Spezia combattivo che, pur andando sotto per un autogol, riesce a rimontare e strappare un pareggio importantissimo ai fini della lotta salvezza. La Fiorentina, passata in vantaggio al 25′ grazie ad un autogol di Wisiniewski, propiziato da un tiro-cross di Biraghi, abile a recuperare il pallone in proiezione offensiva. Gli ospiti, che al 20′ si sono visti annullare la rete del possibile vantaggio per fuorigioco, non demordono e al 32′ trovano la rete del pareggio: Nzola lanciato da Dragowski salta Terracciano e segna a porta sguarnita. Nella ripresa la Fiorentina sfiora due volte il vantaggio: con Brekalo che al 60′ coglie il palo e con Jovic che all’87’ si divora la palla del possibile 2-1. Rammarico anche per gli ospiti che al 90′ sprecano con Shomurodov la palla del possibile 1-2. La squadra di Italiano resta ottava a quota 41. Lo Spezia allunga sul terzultimo posto e si porta a 26 punti, a +7 sull’Hellas Verona.